Genova, centinaia di genovesi fra le bancarelle della Fiera di San Pietro alla Foce

di Marco Innocenti

Stasera dalle 22,45 lo spettacolo pirotecnico da Punta Vagno

Complice sicuramente la splendida giornata e anche tanta voglia di riappropriarsi degli spazi dopo i lunghi mesi della pandemia, sono tanti, anzi tantissimi i genovesi che fin dalle prime ore della mattinata si sono riversati in strada per passeggiare e curiosare fra le bancarelle della Fiera di San Pietro, che torna ad animare la zona della Foce.

Qualcuno si limita a curiosare un po', qualcun'altro invece si lascia tentare da qualche acquisto ma di certo questo nuovo appuntamento con la Fiera di San Pietro è l'occasione perfetta per trascorrere una domenica differente. Una domenica che avrà anche una conclusione spettacolare, visto che a chiudere la Fiera sarà un grande spettacolo pirotecnico, organizzato dal Comune di Genova con la collaborazione di Fiva-Confcommercio e Civ Giardino di Cesarea e che animerà il cielo di Genova a partire dalle 22.45. Lo spettacolo si svolgerà a Punta Vagno e sarà visibile per pubblico da corso Italia.

Si ricorda, poi, che è stata predisposta dal Comune un’ordinanza dirigenziale che prevede l’interdizione temporanea (dalle 8 alle 23) della vendita, somministrazione, detenzione e consumo di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o metallici all’interno dell’area fieristica (via Casaregis, via Pisacane, via Trebisonda, via Pareto, via Ruspoli, via Cecchi, via Morin, corso Torino tratto compreso tra via Rimassa e corso Buenos Ayres) a scopo di prevenzione finalizzata all’incolumità delle persone. Modifiche anche al traffico e alla sosta nella zona: in occasione della Fiera, dalla mezzanotte del 26 giugno e fino alle 4.15 di lunedì 27, sono state istituite temporanee modifiche alla circolazione e alla sosta veicolare nel quartiere della Foce. I dettagli in allegato.