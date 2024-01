Genova, caos alle biglietterie Amt per il Citypass. La protesta dei cittadini: "Situazione impossibile"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

di Valentina Giubergia

Scatta da oggi lunedì 15 gennaio il nuovo piano tariffario Amt per il trasporto pubblico lcoale di Genova, che, in via straordinaria per il 2024, prevede la gratuità del servizio per gli under14 e gli over70.

Già questa mattina, tuttavia, si sono registrati non pochi disagi presso alcune biglietterie della città: a Palazzo Ducale per esempio l'afflusso ingente di persone allo sportello amt ha provocato code lunghissime (i numeri per la registrazione sarebbero finiti alle 8,15 di questa mattina con anziani in coda già alle 7).

E' stato necessario l'intervento della polizia per sedare gli animi, inoltre, una signora ha accusato un malore mentre era in fila.

La card citypass costa 10 euro allo sportello mentre è scaricabile gratuitamente online ma i cittadini, soprattutto gli anziani, lamentano di non essere così pratici della piattaforma digitale. Alcuni criticano inoltre il fatto che non è sufficiente presentare la carta d'intentità o un'autocertificazione per usufruire del servizio.

Tuttavia, Amt ha ribadito che, per le prime due settimane, non verranno emesse multe agli utenti sprovvisti di card citypass.