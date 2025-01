Genova: cantieri e viabilità, tutte le modifiche e gli interventi programmati dal 4 al 10 gennaio

Il Comune di Genova ha reso noto un pacchetto di interventi programmati che coinvolgeranno varie zone della città, con modifiche alla viabilità e all'accesso in diverse aree. Ecco i dettagli principali dei cantieri e delle modifiche alla circolazione che saranno in vigore dal 4 al 10 gennaio, con estensioni anche a date successive.

Lavori all'Autostrada e alle Strade Comunali - Fino al 25 gennaio, in via Torbella (tratto tra il civico 13b e il civico 20), saranno in vigore divieti di transito veicolare e pedonale, ad eccezione dei mezzi di cantiere. Questi lavori fanno parte dell'adeguamento del nodo autostradale Sistema A7-A10-A12, lotto 1B.

In via Pra', tra via Arenile di Pra' e via Ungaretti, i lavori dureranno fino al 29 maggio e implicheranno: divieto di transito pedonale sul marciapiede lato mare, divieto di sosta con rimozione per i veicoli inadempienti e un limite di velocità di 30 km/h.

Anche piazza Decotto subirà modifiche alla viabilità fino al 17 aprile, con il transito interdetto, esclusi i veicoli commerciali e i mezzi di soccorso, e il divieto di sosta con rimozione forzata.

Strade in lavorazione per il Great Campus e la Metro - Fino al 6 novembre, i lavori per la realizzazione della scuola politecnica Great Campus Erzelli interesseranno via Mellen e via Sant’Elia. In queste aree verranno introdotti limiti di velocità a 30 km/h e divieti di transito pedonale su alcuni tratti.

Per il prolungamento della linea metro Brin-Canepari, che durerà fino a dicembre, sono previsti divieti di fermata e modifiche alla circolazione in diverse vie, tra cui piazza Palli, via Mansueto e piazzetta delle Penne Nere. Saranno introdotti sensi unici, divieti di circolazione pedonale e veicolare, oltre a percorsi pedonali alternativi.

Lavori di manutenzione e riqualificazione urbane - Il cantiere di via Murtola, dove sono in corso lavori per le barriere autostradali, prevede una serie di limitazioni fino al 1° marzo, come il limite di velocità di 30 km/h e il senso unico alternato regolato da semafori.

In via Duria, per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie, saranno adottate modifiche alla viabilità e al transito pedonale, con il divieto di sosta e il limite di velocità di 30 km/h fino al 30 novembre. Anche in questo caso, i veicoli dovranno seguire un senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli che procedono in direzione monte-mare.

Sospensioni e ristrutturazioni su strade adiacenti - Nella zona di piazza del Monastero, i lavori di riqualificazione in corso fino al 30 aprile impongono il divieto di sosta e un limite di velocità di 30 km/h. In piazza Resasco, i lavori proseguiranno fino al 1° ottobre, con modifiche alla circolazione e al parcheggio, mentre in piazza Solari, fino al 30 giugno, ci saranno divieti di sosta e transito pedonale su determinati tratti della piazza.

Inoltre, in piazza Dante, a causa dei lavori di riqualificazione urbana, saranno imposti divieti di fermata e modifiche al transito veicolare, con un doppio senso di marcia nella zona adiacente a via D'Annunzio.

Messa in sicurezza e ristrutturazioni - Proseguiranno fino al 31 agosto i lavori di messa in sicurezza dell'impalcato di via Donaver, che comporteranno divieti di transito per veicoli di lunghezza superiore a 8 metri in diverse vie, tra cui via Savelli e via Bozzano.

Infine, per il progetto del Waterfront di Levante, che riguarda piazzale J.F. Kennedy, sono previsti lavori fino al 14 febbraio, con limitazioni alla circolazione veicolare, un limite di velocità di 30 km/h e modifiche al percorso pedonale.

Nuove norme per la circolazione pedonale - A causa delle numerose opere in corso, saranno istituite deviazioni e percorsi alternativi per i pedoni. Tra le principali modifiche, sono previsti divieti di transito pedonale su alcuni tratti, con indicazioni per percorsi alternativi. In alcuni casi, come in via Savelli, i pedoni dovranno utilizzare percorsi separati dalla viabilità carrabile per garantire la sicurezza.

