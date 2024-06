Genova: cantiere via Polonio, entro settimana termine dei lavori

"La zona di via Polonio sta vedendo come tutta la Valpolcevera una forte trasformazione. All'altezza del ponte di San Francesco è stato aperto un cantiere molto impattante che ha portato a un restringimento della carreggiata con la riduzione a una sola corsia di percorrenza. I lavori, eseguiti da Ireti, come ha spiegato l'Assessore rispondendo alla mia interrogazione, consistono in un'operazione di raccordo con una nuova tubazione di grande portata, e prevedono la permanenza delle modifiche alla viabilità fino al 21 giugno. La tempistica per chiudere i lavori del cantiere invece sarà più breve, ed è fissata per il 10 giugno. Possiamo quindi tranquillizzare i cittadini che i disagi non permarranno per oltre un paio di settimane". Lo dice in una nota Alessio Bevilacqua, consigliere della Lega in comune a Genova.