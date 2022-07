Genova, cane cade in un canale di scolo: salvato dai vigili del fuoco

di Edoardo Cozza

È successo in via de Santis: l'animale, sfuggito al padrone, è caduto nella zona di via De Santis. Necessario l'intervento dei pompieri per salvarlo

Venerdì 29 Luglio 2022