Genova, camion investe e uccide una 50enne in via Cornigliano

Incidente mortale a Genova, in via Cornigliano, questa mattina. Un camion ha investito due pedoni uccidendone uno. La vittima è una donna 50enne. Il secondo pedone è un uomo di circa 60 anni che è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.

I due pedoni sono stati travolti in prossimità delle strisce pedonali. In via Cornigliano c'è il divieto di transito ai mezzi pesanti e gli investigatori stanno cercando di capire perché il mezzo fosse lì. Non è la prima volta che i mezzi pesanti violano il divieto tanto che sono numerose le segnalazioni sui social da parte dei residenti. La strada dove è avvenuto l'incidente mortale è stata chiusa e il traffico deviato sulla Guido Rossa.