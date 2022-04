Genova, Bucci sulla querelle Lega-Italia Viva: "I mal di pancia non ci sono, stiamo tutti bene"

di Redazione

All'ingresso dell'ultimo consiglio comunale ordinario del suo primo mandato, il sindaco si è limitato a una sola battuta sul caso politico che tiene banco

"Non commento, no comment".

Il sindaco di Genova Marco Bucci prima di entrare all'ultima seduta di consiglio comunale del suo primo mandato (ce ne sarà una straordinaria il 28 aprile), ha risposto così a chi gli ha chiesto di commentare la nota polemica arrivata dalle fila della Lega sull'annuncio di supporto di Italia Viva allo stesso Bucci alle prossime elezioni comunali.

Il primo cittadino ha preferito non entrare nel merito della discussione - dal primo giorno del suo ingresso in politica ha ribadito di non voler essere trascinato nelle questioni di partito - e prima ha fatto il gesto della bocca cucita, poi ha affermato: "I mal di pancia non ci sono, sono finiti, stiamo tutti bene".