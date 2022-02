Genova, Bucci su Monte Moro: "Resterà un parco aperto a tutti"

di Edoardo Cozza

Durante 'Colazione con il sindaco' su Telenord, il primo cittadino rassicura: "Non sarà mai un'area privata, chi ha progetti per valorizzarla li presenti"

Nell'appuntamento del giovedì con "Colazione con il sindaco", trasmesso su Telenord, il primo cittadino di Genova Marco Bucci ha incontrato i cittadini della zona di San Desiderio per affrontare diverse tematiche legate alla vita del quartiere.

A una domanda sulla situazione legata a Monte Moro, dopo aver espresso il dispiacere per quanto avvenuto nei giorni scorsi con l'incendio che ha mandato in fumo una trentina di ettari di bosco, il sindaco ha spiegato come l'area "resterà un parco, con i suoi sentieri che disegnano una zona bellissima, non ci sarò un insediamento privato, sarà sempre fruibile da tutti: nessuno potrà prendere una concessione e sbarrare una strada, su questo siamo allineati". Il primo cittadino poi si aspetta che vengano presentati progetti che possano portare a uno sviluppo della zona: "Se c'è la voglia di creare una rete di sentieri, aggiungere della segnalistica: presentate le idee, noi le finanziamo".