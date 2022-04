Genova, Bucci premiato con l'Icta 2022 per la ricostruzione del Ponte San Giorgio

di Edoardo Cozza

Il primo cittadino, in qualità di commissario straordinario, riceve a Piacenza il premio speciale nella categoria "Grandi opere e infrastrutture"

Marco Bucci, in qualità di commissario straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera, è stato insignito del Premio Speciale Icta 2022 per infrastrutture e grandi opere. Ponte San Giorgio, nato sulle ceneri del Morandi dopo il tragico crollo del 14 agosto 2018, è stato grande protagonista delle Giornate Italiane del Calcestruzzo, evento top in Europa nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture.

Il premio è stato ritirato da Ugo Ballerini, vicecommissario.

Insignite del riconoscimento anche le aziende che hanno lavorato all'opera: in primis WeBuild, poi ATI Demolitori, Ipe progetti, Fagioli, Omini e Ireos.