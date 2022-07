Genova, Bucci: "Pensiamo di aumentare la gratuità della metropolitana"

di Edoardo Cozza

L'annuncio del sindaco parlando dei trasporti cittadini in chiave sostenibile: "I genovesi devono capire l'importanza di questo mezzo di trasporto"

Novità per il trasporto pubblico locale genovese: l'annuncio arriva dal sindaco Marco Bucci che spiega come "verrà ampliata ancora di più, probabilmente entro l'anno, la gratuità della metropolitana, un mezzo che i cittadini genovesi devono imparare a conoscere sempre più".

Il primo cittadino ha anche fatto il punto sui lavori sulla linea metropolitana: "Ci sono 400 milioni di euro per il prolungamento da Brignole a Molassana tramite SkyMetro, che sarà tutto in superficie a 5 metri di altezza, senza bloccare le strade per i lavori: e per quanto riguarda il progetto definitivo entro fine anno lo avremo, mentre la gara partirà a settembre. E poi ci sono 200 milioni di euro per il prolungamento verso la Valpolcevera e abbiamo già chiesto altri finanziamenti per la tratta fino alla Fiumara".