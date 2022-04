Genova, Bucci inaugura i nuovi giardini di Quinto: "Faccio le cose per i cittadini, lavorerà con noi"

di Tiziana Cairati

"I lavori si sono un po' prolungati, ma ci sono stati motivi tecnici. Ad esempio l'asfalto drenante per far si che non si scivoli è una cosa che può lasciare perplessi ma è molto importante per i bambini", afferma Marco Bucci, sindaco di Genova, a margine dell'inaugurazione dei Giardini di Quinto.

"Bisogna ancora rimettere l'erba, ma è qualcosa di controverso perchè c'è un po' di dibattito tra chi vuole metterla e chi no", aggiunge il primo cittadino concludendo: "Ho letto che Paita ha detto che ho fatto cose di sinistra, è vero. Io faccio le cose che interessano ai cittadini. Le cose belle sono belle per quelli di destra e sinistra. L'onorevole Paita se n'è accorta, sono contento. Lavorerà con noi"