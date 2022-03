Genova, il sindaco Bucci: "In via Vecchia, non ci saranno espropri né abbattimenti"

di Redazione

Il primo cittadino smentisce le voci: "Qualcuno vuole strumentalizzare tutto. Stiamo ancora lavorando sul progetto, non c'è niente di definito"

Questa mattina, durante il tradizionale appuntamento con"A colazione con il sindaco" in diretta da Struppa, il sindaco di Genova Marco Bucci ha smentito le voci relative a espropri e abbattimenti in via Vecchia, dove sono previste una rimessa di mezzi elettrici e un parcheggio di intercambio. "Si tratta di opera importanti, fondamentali per la viabilità di questa città, ma questo non vuol dire che procederemo a espropri né abbattimenti delle proprietà circostanti". Le voci che si sono diffuse nel quartiere sono, secondo lui del tutto infondate. "Qualcuno ha reso note solo alcune delle cose che si dicono in Conferenza dei Servizi, che è il luogo dove i progetti vengono discussi ed esaminati. Ma siccome nulla è stato deciso, sarebbe stato meglio se questo non fosse accaduto. Qualcuno se ne è approfittato".

"L'esproprio? - ha ripreso il sindaco - qualcuno lo avrebbe magari voluto, ma sarebbe illogico e quindi non si verificherà. Anche sulla distanza del famoso muro necessario per il parcheggio si sono sparse le voci più strane. I tecnici mi hanno detto che verranno rispettate tutte le distanze previste dalla legge".