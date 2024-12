Genova: botta e risposta Lega-Pd sul progetto “Oltre il Ponte” e la gestione dei fondi per Natale del Municipio II Centro Ovest

Un acceso scambio di accuse ha coinvolto il gruppo della Lega e il PD del Municipio II Centro Ovest, oltre al presidente Michele Colnaghi (M5S), in merito all'assegnazione dei fondi per il progetto “Oltre il Ponte” e gli eventi natalizi nel quartiere.

Accuse della Lega - Andrea Ferrari, capogruppo della Lega in Municipio II, ha sollevato dubbi sulla gestione dei fondi destinati agli eventi natalizi, esprimendo preoccupazione per una possibile strumentalizzazione politica dell'operazione. "La scelta di assegnare risorse alla associazione ART, legata a Domenico Minniti, consigliere del Pd, solleva dubbi gravissimi. Non solo appare come una marchetta elettorale in vista delle prossime elezioni, ma costituisce un evidente conflitto d’interessi", ha dichiarato Ferrari. Secondo il capogruppo leghista, l’assegnazione di 10.000 euro su un totale di 200.000 euro stanziati dalla Fondazione Compagnia di San Paolo per il programma "Oltre il Ponte" avrebbe mancato di trasparenza e imparzialità. Ferrari ha anche chiesto le dimissioni dell’assessore Marta Pastanella, sostenendo che simili atti minano la credibilità delle istituzioni e calpestano le vere necessità dei cittadini.

La replica del PD - La risposta del PD non si è fatta attendere. In una nota ufficiale, il Gruppo del Partito Democratico del Municipio II ha definito le accuse della Lega come "stupide" e "fuorvianti". "Gli atti pubblici sono consultabili da tutti nella massima trasparenza", ha dichiarato il gruppo, ricordando che le procedure di attribuzione dei fondi sono regolari e approvate dagli uffici comunali. "I nostri amministratori sono uomini e donne impegnati quotidianamente al servizio dei cittadini", hanno ribadito, rispondendo alle accuse di conflitto d’interessi e mancanza di trasparenza.

Il chiarimento dell'Assessore Pastanella - L’assessore Marta Pastanella ha poi spiegato nel dettaglio l’utilizzo dei fondi. "Il progetto prevede tre eventi principali, di cui uno già svolto il 6 dicembre con la Banda di Sampierdarena, il Presepe Vivente a Granarolo il 22 dicembre e un evento al Teatro Modena il 7 gennaio", ha precisato l'assessore. Contrariamente a quanto dichiarato da Ferrari, ha sottolineato che i fondi utilizzati per l’organizzazione ammontano a circa 3.000 euro, non 10.000, come erroneamente riportato. Pastanella ha aggiunto che le risorse sono destinate principalmente all’affitto del Teatro Modena e a supportare l’organizzazione del Presepe vivente e del concerto della Banda di Sampierdarena. "Queste attività hanno un grande valore per il territorio e sono il risultato della collaborazione di diverse associazioni locali", ha concluso l’assessore, rispondendo alle accuse di "marchetta elettorale".

Il Presidente Colnaghi: "Accuse diffamatorie" - Infine, il presidente del Municipio II, Michele Colnaghi, ha reagito con durezza. "Accusare un amministratore di fare 'marchette' è diffamatorio oltreché offensivo. Abbiamo sempre operato con totale trasparenza e onestà", ha dichiarato Colnaghi, difendendo l'operato della giunta e smentendo le accuse di favoritismi politici. "I fondi destinati agli eventi natalizi sono stati utilizzati per iniziative culturali di grande valore per la comunità. Purtroppo, il consigliere Ferrari sembra preferire la visibilità sui social piuttosto che lavorare per il bene del territorio", ha aggiunto il presidente del Municipio, rispondendo alle polemiche sollevate dalla Lega.