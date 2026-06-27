Genova, bollino rosso per il caldo: chiuso anche il bigo

Il Bigo, l'ascensore panoramico simbolo del Porto Antico di Genova, ha sospeso temporaneamente l'attività a causa delle temperature elevate che stanno interessando il capoluogo ligure. Lo stop è scattato in concomitanza con il primo giorno di bollino rosso per l'ondata di calore segnalata dal Ministero della Salute, sorprendendo numerosi turisti che si sono trovati davanti a un avviso, riportato anche in inglese, che spiegava la chiusura "per le alte temperature".

L'attrazione, progettata dall'architetto Renzo Piano e realizzata in occasione delle Colombiadi del 1992, è priva di un impianto di aria condizionata, circostanza che ha reso necessaria la sospensione del servizio per motivi legati al caldo intenso. La chiusura dovrebbe protrarsi per alcuni giorni, dal momento che Genova continuerà a essere interessata dal bollino rosso almeno fino a domani.

Secondo le previsioni, nelle ore centrali della giornata la temperatura percepita raggiungerà i 35 gradi, un valore determinato dalla combinazione tra temperatura dell'aria e alto tasso di umidità, elementi che contribuiscono ad aumentare il disagio bioclimatico.

Nel frattempo arrivano anche dati che confermano l'eccezionalità dell'ondata di calore. L'Arpal, sulla base della serie storica dell'Osservatorio meteorologico dell'Università di Genova, ha comunicato che la notte del 23 giugno 2026 è stata la più calda mai registrata nel mese di giugno negli ultimi due secoli. Sotto la Lanterna è stata rilevata una temperatura minima di 28,1 gradi, un valore senza precedenti per il periodo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.