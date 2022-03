Genova, bimbi in piazza Palermo intorno ad una grande bandiera ucraina: "Fermate la guerra"

di Marco Innocenti

Una grande bandiera dell'Ucraina srotolata sull'asfalto su cui i bambini hanno potuto disegnare e lasciare i loro messaggi di pace e solidarietà

Famiglie e bambini in piazza Palermo per dire basta alla guerra. E' la manifestazione andata in scena stamani a Genova. Una grande bandiera gialla e azzurra distesa sull'asfalto della piazza e intorno tanti bimbi con matite e pastelli a cera per colorare o disegnare cuori e messaggi di solidarietà e di pace. In piazza, è anche stato allestito un piccolo palco dal quale i bambini stessi hanno potuto leggere i loro messaggi e far sentire la propria voce contro la guerra. Intorno a loro, le famiglie e i rappresentanti della comunità ucraina di Genova.