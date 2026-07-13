Genova, bidello accusato di molestie a danni di una 14enne

Un bidello cinquantenne di un istituto tecnico di Genova rischia il processo con l'accusa di avere molestato una studentessa di 14 anni.

La vicenda risale allo scorso ottobre. Sotto choc, la ragazzina si era rivolta a un'insegnante e a scuola erano arrivati i poliziotti delle volanti. La studentessa era stata portata al Gaslini per gli accertamenti del caso. Per l'uomo, difeso dall'avvocato Michele Ispodamia, adesso è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio della procura di Genova per violenza sessuale su minore. Nei prossimi giorni si terrà l'udienza preliminare davanti alla giudice Maria Di Lazzaro che deciderà se rinviare a giudizio il bidello o proscioglierlo.

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