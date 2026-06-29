Genova, attiva la nuova rimessa Amt dell'area Guglielmetti

Salgono a sei le rimesse urbane di AMT: terminata la prima fase di lavori, anche l’area della Guglielmetti entra a far parte dei poli aziendali genovesi del Tpl e, a partire da oggi, lunedì 29 giugno, il parco bus in forza a Gavette sarà trasferito nella nuova area di lungobisagno Dalmazia.

La Guglielmetti si prepara così a diventare uno dei siti della Valbisagno per il trasporto pubblico genovese e il progetto assi di forza, insieme alla rimessa di Gavette e alla nuova officina di Staglieno, che sarà il principale polo manutentivo aziendale. A questi poli si aggiungono le altre rimesse urbane di Mangini, Sampierdarena e Cornigliano, oltre all’area di Campi.

Lo spazio, che si estende per circa 17.200 metri quadrati, può ospitare fino a 110 mezzi. Vi faranno riferimento il personale di movimento di Gavette e circa 40 persone addette alla manutenzione e alla pulizia dei mezzi.

Dotata di un presidio manutentivo e di impianti di ultima generazione (lavaggio, distribuzione del carburante, depurazione e trattamento delle acque), la rimessa è attrezzata con fibra ottica e sistema Si.Mon per il monitoraggio della rete urbana su gomma. Presenti anche locali per il personale del movimento e della manutenzione e il servizio di guardiania.

La seconda fase dei lavori prevede la realizzazione di una nuova officina, compresi i servizi di manutenzione, e una palazzina dedicata al personale di movimento.

Queste le dichiarazioni dell'assessore ai Lavori Pubblici del comune di Genova, Massimo Ferrante: "In merito alla notizia riguardante la consegna dei lavori delle ex officine Guglielmetti è necessario fare alcune precisazioni. La realizzazione di quest'area rientra all'interno del progetto dei quattro assi di forza, di cui il Comune stesso è il beneficiario e che ci ha visto fin dall'inizio molto coinvolti. Da parte mia c'è stato un forte impulso a rimettere in carreggiata tutti i progetti legati ai progetti legati ai quattro assi di forza. Il progetto prevede due fasi: la prima, all'80% in capo al Comune di Genova, è quella che si è appena conclusa e che ha visto l'intervento di Aster, grazie al quale domani (lunedì, ndr) AMT potrà formalmente utilizzare l'area per la rimessa dei bus. In questa prima fase, AMT ha portato avanti alcune opere di allestimento, tra le quali l'area distributore, l'area lavaggio e il capannone per la piccola manutenzione. Anche questi lavori, tuttavia, sono stati finanziati nell'ambito del progetto dei quattro assi di forza. Il completamento dei lavori alla Guglielmetti, tra l'altro, ci permette di riprendere di riprendere gli interventi sulla rimessa di Gavette, dove saranno completate anche tutte le opere di compensazione del verde previste dal progetto stesso. Sulla Guglielmetti abbiamo agito con urgenza, per garantirne la messa in servizio e la rimessa dei mezzi che ci permette l'avvio della seconda fase anche sulla rimessa di Gavette".

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