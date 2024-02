Genova, Assoporti: scambi ortofrutticoli con il Nord Africa, siglati accordi per corridoi privilegiati

Assoporti tira le somme della partecipazione dei porti italiani a Fruit Logistica, la principale fiera internazionale dell'ortofrutta che si è svolta a Berlino la scorsa settimana. "Grazie alla presenza dei porti italiani sono stati sottoscritti accordi per garantire corridoi privilegiati per il flusso delle merci (import-export), in particolare con l'area del Nord Africa" sottolinea una nota dell'associazione.

I porti italiani si sono presentati all'interno di un padiglione Italia realizzato unitamente ad Agenzia Ice, al fine di lavorare in sinergia per attrarre nuovi investimenti negli scali portuali del Paese. "I porti italiani hanno un ruolo di primo piano per l'export e import di molti prodotti ortofrutticoli. La conferma del loro ruolo per la filiera è data dalle numerose attività svolte nel padiglione del sistema portuale italiano" ha commentato il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, aggiungendo che "il momento in cui stiamo lavorando è molto particolare e le attività del sistema portuale nei contesti internazionali diventano ancor più importanti".

Secondo i dati di Confagricoltura il comparto dell'ortofrutta fresca, esclusi i trasformati industriali, vale oltre 16 miliardi di euro. L'export di tutto il comparto, comprensivo della filiera, nei primi dieci mesi del 2023 ha raggiunto quota 9,4 miliardi di euro (+ 11,5% rispetto all'anno precedente). Il settore, che vede un aumento generale dei costi di produzione a causa degli effetti del cambiamento climatico sulle coltivazioni, aggiunge Assoporti, risente anche delle incertezze del quadro internazionale: dalla guerra in Ucraina alla crisi del canale di Suez che impatta pure sulla movimentazione delle merci ortofrutticole.