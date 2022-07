Genova, assalto ai traghetti: code anche in autostrada

di Redazione

Traffico molto intenso in A10, tra Genova Pegli e l'allacciamento A10/A7. La polizia locale ha inviato diverse pattuglie per regolare il traffico

Lunghe code a Genova e rallentamenti in autostrada per l'assalto ai traghetti diretti in Sicilia, Sardegna e Nord Africa. Le macchine sono incolonnate all'ingresso e dentro il terminal traghetti mentre. In A10, tra Genova Pegli e l'allacciamento A10/A7 si registra traffico intenso. Autostrade comunica che l'uscita consigliata provenendo da Ventimiglia è quella di Genova Aeroporto.

