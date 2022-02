Genova, arrivate le prime due famiglie di profughi ucraini

di Redazione

Ieri sera è arrivata in macchina dopo tante ore di viaggio un nucleo composto da papà, mamma e tre figli. Questa mattina un altro

Come era prevedibile anche a Genova stanno arrivando i primi profughi dall'Ucraina. Ieri sera è arrivata in macchina dopo tante ore di viaggio una famiglia composta da papà, mamma e tre figli. Lasciandosi alle spelle morte e macerie hanno fatto un viaggio lunghissimo per poi arrivare a Pegli nel cuore della notte. Alcuni conoscenti li ha ospitati mentre oggi si sono presentati nella chiesa di Santo Stefano dove ha sede la comunità ucraina di genova per chiedere aiuto.

In mattinata è invece arrivata una famiglia composta da mamma e bambini. Il papà è rimasto in Ucraina per combattere.