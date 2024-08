Genova, arriva Goon Ballon: il festival delle mongolfiere, show, dj set e salite gratuite

Un’esperienza unica e mozzafiato sta per prendere il volo a Genova. Dal 27 agosto al 7 settembre, la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per Goon Balloon, un festival innovativo che coniuga l’avventura del volo in mongolfiera con la riscoperta dei quartieri più caratteristici del capoluogo ligure. Sette tappe, otto date, e un itinerario che abbraccia la città da levante a ponente, portando il pubblico a esplorare nuovi orizzonti e prospettive.





Un viaggio straordinario tra cielo e terra

Goon Balloon non è solo un festival, ma un viaggio indimenticabile attraverso la città di Genova e le persone che la vivono. L’esplorazione dall’alto (metaforica e non) a bordo di una mongolfiera, offrirà una prospettiva unica su sette municipi genovesi, trasformando ogni tappa in un evento irripetibile. Si parte da Piazzale Poggi a Genova Quinto, martedì 27 agosto, per poi toccare i Giardini Cavagnaro a Staglieno e proseguire con una serata esclusiva il 29 agosto a Boccadasse, la perla delle periferie. Il viaggio continua a Piazza Martinez (San Fruttuoso), Piazza Tazzoli (Sestri Ponente) e a Rivarolo, in Piazza Pallavicini. Il gran finale è invece previsto nelle date di venerdì 6 e sabato 7 settembre, nella Piazza del Parcheggio di Genova Pra’. Due date uniche nel loro genere con salite gratuite in mongolfiera, un dj set in volo e uno show di luci proiettato su cinque palloni aerostatici.

Un programma ricco di eventi e attività

Tra le tante attività proposte durante il festival, spiccano i laboratori per bambini Crescere Bene, un progetto Educational di Blue Lime nato nel 2021 per promuovere una corretta cultura ecologica nelle nuove generazioni. In ogni data del festival, il pubblico potrà anche partecipare ai Viaggi nel Quartiere a cura di Maniman Teatro, un'associazione di promozione sociale fondata a Genova nel 2010, che utilizzerà l'improvvisazione teatrale per far (ri)scoprire le peculiarità e gli aneddoti della periferia genovese.

Durante tutto il festival, sarà possibile acquistare piccole mongolfiere artigianali, realizzate dai ragazzi del Centro di Educazione al Lavoro Arianna, offrendo un'opportunità per sostenere il territorio e chi si impegna per renderlo migliore.

Non mancheranno momenti musicali d'eccezione: il 28 agosto, presso i Giardini Cavagnaro di Staglieno, il collettivo punk is dad proporrà un dj set di Post-Punk e New Wave rigorosamente su vinile, con incursioni nella musica elettronica. La Suburbs Band, una cover band composta da musicisti di spicco della scena italiana, farà scatenare il pubblico il 27 agosto in Piazzale Poggi, il 30 agosto in Piazza Martinez e il 31 agosto in Piazza Tazzoli, con un repertorio che spazia dai Beatles ai Queen, passando per Prince e molti altri.

Il 29 agosto a Boccadasse sarà invece la volta di Folk! con Matteo Merli e i Trallallero, un evento che non è solo un concerto, ma un viaggio musicale attraverso le canzoni più belle del folk e della tradizione genovese, con la partecipazione di numerosi ospiti. Domenica 1 settembre un tuffo nel passato a Rivarolo, con i dj Alfredo Biagini e Fabrizio Valenza e il loro Love90, dj set revival per riascoltare tutte le più belle hit anni 90.

Durante le prime sei giornate del festival, i partecipanti avranno l'opportunità di vincere voli gratuiti in mongolfiera da vivere nelle ultime due date del festival, il 6 e 7 settembre a Genova Pra'.





Gran finale a Genova Pra'

Il gran finale a Genova Pra' promette di essere indimenticabile: venerdì 6 settembre, il sassofonista torinese Denitto e il producer genovese FiloQ trasformeranno la Piazza del Parcheggio in un dancefloor. Il loro live set Tangier Sound Clash, suonato su una mongolfiera in volo, è un incrocio di musica tradizionale marocchina, elettronica, bass-music, organica e jazz contemporaneo: un’esperienza sonora unica nel suo genere. A seguire il concerto del cantautore romano Amalfitano, talento noto nei circoli della musica indie, e il pop psichedelico di Dumbo Gets Mad. Sabato 7 settembre, dopo le consuete salite gratuite in mongolfiera, lo spettacolo culminerà con uno show di luci notturno proiettato sui palloni di cinque mongolfiere, offrendo al pubblico un'esperienza visiva e musicale straordinaria. Ad accompagnarlo il producer e musicista Cucina Sonora, con un set che combina musica classica ed elettronica. La stessa sera, sul palco del Goon Balloon, anche MorraScardaMox, progetto cantautoriale dalle sonorità mediterranee dei talenti indie Lelio Morra, Mox e Scarda, e Anna and Vulkan, giovane promessa campana della nuova scena cantautoriale italiana.

Un evento per tutti

Durante le otto giornate del festival, i municipi saranno animati da numerose attività di intrattenimento pensate per tutti, rendendo ogni tappa un’occasione di divertimento e scoperta. La partecipazione a tutte le attività, incluso il volo in mongolfiera, è gratuita.

Organizzazione e supporto

Goon Balloon è organizzato da Aluha, realtà già nota per eventi di successo come il Balena Festival e il Balena Extra, con il sostegno del Comune di Genova e del Ministero della Cultura nell'ambito del bando comunale delle periferie. Questo evento rappresenta una