Genova: aree ex Mira Lanza, al via lavori ampliamento via Lepanto

Sono partiti il 4 novembre scorso i lavori di ampliamento di via Lepanto, in Val Polcevera, nel quadro della sistemazione delle aree ex Mira Lanza, che prevedono la realizzazione di nuovi marciapiedi, l’installazione di parcheggi in via Rivarolo e la costruzione di una rotatoria all’intersezione tra via Rivarolo e via Lepanto. Il cronoprogramma è stato rispettato e la fine dei lavori è prevista il 6 gennaio 2025.

Il consigliere comunale Alessio Bevilacqua (Lega) commenta così l’avvio delle opere: "Subito dopo il completamento di questi interventi, partiranno i lavori per la nuova rotatoria tra via Rivarolo e via Lepanto, che includeranno il rifacimento del sottopasso ferroviario. Questo permetterà di deviare il traffico pesante da via Rivarolo a via Perlasca, un intervento fondamentale per la mobilità e la sicurezza della viabilità della Valpolcevera, destinato a risolvere un problema che i cittadini affrontano da troppo tempo".

Bevilacqua ha aggiunto che i lavori complessivi per la realizzazione della rotatoria e la sistemazione della viabilità avranno termine il 15 agosto 2025. L’intervento riguarderà anche il miglioramento del contesto urbano nell’area dell’ex Mira Lanza, con la creazione di nuovi marciapiedi e spazi verdi, che contribuiranno a rendere la zona più attrattiva per residenti e visitatori.