Genova, al via i nuovi posteggi "Kiss & Buy": 44 spazi gratuiti per soste brevi in centro

Genova inaugura una nuova era per la mobilità urbana con l'introduzione di 44 posteggi "Kiss & Buy", posizionati strategicamente nelle vie del centro. Questa nuova formula di sosta, che permette di parcheggiare gratuitamente per un massimo di 30 minuti, si ispira ai modelli già adottati presso stazioni ferroviarie e aeroporti, rispondendo così all’esigenza di favorire un ricambio veloce dei veicoli e ridurre i disagi legati alla carenza di posti auto. I nuovi stalli, delimitati da strisce bianche e contrassegnati dalla scritta “Kiss & Buy”, saranno disponibili dalle 8:00 alle 20:00 tutti i giorni, inclusi i festivi, mentre durante le ore notturne resteranno accessibili senza limitazioni di tempo. Per utilizzare questi spazi, gli automobilisti dovranno semplicemente esporre sul cruscotto il disco orario.

Il progetto, sviluppato grazie alla collaborazione tra il Municipio I e gli assessorati al Commercio e alla Mobilità, ha come obiettivo quello di migliorare la vivibilità del centro cittadino. In queste aree, infatti, la disponibilità di posteggi è spesso insufficiente, e la presenza di veicoli in doppia fila o parcheggiati in aree non consentite è una problematica diffusa. L'iniziativa dei "Kiss & Buy" punta dunque a ridurre questi fenomeni, agevolando al contempo chi ha necessità di fermarsi per brevi commissioni o acquisti.

La fase di tracciatura dei nuovi stalli è ormai alle battute finali, e i posteggi saranno presto tutti operativi. Nel frattempo, gli uffici comunali stanno già lavorando a nuove mappature per l’ampliamento del progetto, con l’intento di offrire un numero ancora maggiore di spazi "Kiss & Buy" nelle prossime settimane.

Gli assessori Matteo Campora e Paola Bordilli, sono stati i promotori dell'iniziativa.