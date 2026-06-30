Genova, agitazione dipendenti comunali: mercoledì nuovo incontro tra sigle sindacali e sindaca Salis

Prosegue il confronto tra l'amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali sullo stato di agitazione del personale del Comune di Genova. Dopo il primo incontro svoltosi nella mattinata di oggi, al quale ha partecipato una sola sigla sindacale, l'amministrazione ha deciso di convocare un nuovo tavolo istituzionale nel tentativo di riaprire il dialogo con tutte le rappresentanze dei lavoratori.

L'appuntamento è stato fissato per domani, martedì 1° luglio, alle 12.30, nella sede di Palazzo Tursi Albini. Al confronto sono state invitate tutte le organizzazioni sindacali e la RSU dell'area non dirigenziale. Al tavolo prenderà parte anche la sindaca Silvia Salis, con l'obiettivo di affrontare le questioni che hanno portato alla mobilitazione dei dipendenti comunali e verificare la possibilità di individuare soluzioni condivise.

La convocazione del nuovo incontro arriva all'indomani della decisione assunta dai sindacati di confermare lo stato di agitazione, ritenendo ancora irrisolte le criticità emerse nel confronto con l'amministrazione. Una scelta maturata dopo la riunione che si è svolta ieri mattina in Prefettura, dove le parti avevano già avviato un primo tentativo di mediazione senza però giungere a un'intesa.

Il confronto previsto per domani rappresenta quindi un nuovo passaggio nel dialogo tra Comune e rappresentanze dei lavoratori, con l'auspicio di ricomporre le distanze e individuare un percorso condiviso sulle richieste avanzate dal personale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.