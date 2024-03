Genova: abusivi a De Ferrari, Comune accoglie richieste commercianti

Il problema dei venditori abusivi a De Ferrari è stato affrontato dalla polizia locale e dagli assessori comunali Paola Bordilli (commercio) e Sergio Gambino (sicurezza), con controlli mirati sollecitati dai commercianti in regola. “La Lega esprime soddisfazione - sottolinea Edoardo Di Cesare, capogruppo della Lega in Municipio I Centro Est - per il lavoro fatto per togliere i venditori abusivi da Piazza De Ferrari. Una situazione che era diventata preoccupante proprio per la presenza di numerosi venditori senza licenza e che era stata denunciata dai commercianti della zona e ci siamo attivati fin da subito per mettere in atto un piano per debellare nuovamente questo fenomeno di abusivismo e illegalità che sta ottenendo ottimi risultati. Un doveroso grazie alla polizia locale e all’Assessore Gambino e all’Assessore al Commercio Paola Bordilli per essersi occupati della problematica".

"Oggi in Piazza De Ferrari - conclude Di Cesare - ci sono assidui controlli che mirano a non avere più la presenza di abusivi: non ci sono più venditori abusivi o perlomeno se arrivano vengono intercettati e sanzionati e la merce sequestrata. La Lega è sempre dalla parte dei commercianti che lavorano onestamente, pagano le tasse e danno da lavorare ad altre persone, facendo sacrifici e vendendo cose certificate e di qualità”.