Genova, A7: tamponamento in galleria tra due Tir e due auto, un ferito, traffico fermo, code per chilometri

Tamponamento tra due mezzi pesanti e due auto in una galleria della A7 Serravalle-Genova, nel tratto compreso tra il bivio con la A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto in direzione Serravalle stamani poco dopo le 8. Una persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.

In tarda mattinata nel tratto interessato il traffico transita tutte le corsie disponibili e si registrano 5 km di coda in diminuzione nel tratto compreso tra Genova Sampierdarena e Genova Bolzaneto in direzione Serravalle. Si registrano inoltre 7 km di coda in diminuzione sulla A12 Genova-Livorno, nel tratto compreso tra Genova Nervi ed il bivio con la A7 in direzione Genova.

Code anche sulla A10 Genova-Savona nel tratto compreso tra Genova Pegli e il bivio con la A7 verso Genova.