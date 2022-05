Genova: a Sampierdarena, grazie a Telenord modificato il cartello stradale che causava multe e disagi

di Anna Li Vigni

La segnaletica inizialmente issata era errata e la cosa aveva creato parecchi problemi tra gli automobilisti

Risolto l’accesso a via Pedemonte da via San Bartolomeo del Fossato, nel quartiere genovese di Sampierdarena. La segnaletica inizialmente issata era sbagliata e la cosa aveva creato parecchi disagi tra gli automobilisti che erano soliti imboccare via Pedemonte effettuando però una infrazione secondo il cartello.

Dopo molte segnalazioni di cittadini Telenord è andata sul posto con le sue telecamere portando il problema in diretta nei suo Live quotidiano. Missione compiuta: finalmente la segnaletica è stata sostituita ed è stata messa anche una nuova segnaletica orizzontale.