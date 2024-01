Genova: a fuoco autobus al Belvedere di Sampierdarena

A Genova ha preso fuoco un autobus della linea 59, mentre sostava al capolinea in piazza Belvedere davanti alla chiesa di N.S. di Belvedere a Sampierdarena.

Ancora incertezza sulle cause del guasto. Il fumo è visibile da molto lontano.



Si tratta di un mezzo in esercizio da circa vent'anni. L'autista ha fatto scendere i passeggeri, iniziando in autonomia a cercare di spegnere le fiamme con l'estintore, poi sono sopraggiunti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Non ci sono feriti o intossicati.

“Uscendo da casa per accompagnare mia figlia a scuola abbiamo visto il fumo e sentito la puzza. All’inizio pensavamo che qualcuno avesse buttato una sigaretta accesa nel bidone della spazzatura”, spiega Annalisa Orsi, residente in salita Belvedere. Prima di lei, Silvia Pansini, sua vicina di casa e autrice della foto, si trovava sul posto mentre il bus stava bruciando. “Una scena davvero inedita. Ho subito scattato delle foto e le ho condivise sulla chat del condominio. Non era mai successa una cosa del genere”. L’incendio sarebbe partito dalla parte posteriore del mezzo per poi propagarsi a tutto il veicolo.