Genova, a Cornigliano chiuso il ponte Siffredi. Un anno di lavori

di Redazione

L'aeroporto resterà raggiungibile sulla viabilità ordinaria attraverso Via della Superba. La viabilità della zona verrà modificata

Da oggi, lunedì 27 dicembre, il ponte Siffredi a Cornigliano resterà chiuso fino ad ottobre 2022.

Sarà chiusa la rampa di Via Pionieri e Aviatori d'Italia proveniente da Cornigliano. L'aeroporto resterà raggiungibile sulla viabilità ordinaria attraverso Via della Superba (per i veicoli provenienti da Cornigliano, motocicli esclusi), e percorrendo Via Albareto / Via Pionieri e Aviatori d'Italia (per i veicoli provenienti da Sestri Ponente).

I mezzi in uscita al Casello di Genova Aeroporto potranno percorrere Via Enrico Melen, raggiungere la rotonda, percorrere Via Albareto in direzione ponente e fare inversione di marcia all'altezza dell'hotel Best Western Premiere CHC. Dopo l'inversione di marcia, sarà possibile raggiungere l'aeroporto attraverso la rampa di accesso di Via Albareto / Via Pionieri e Aviatori d'Italia. L'intervento di ristrutturazione del Viadotto Siffredi avrà una durata di 316 giorni.

Ricordiamo che l'Aeroporto di Genova è raggiungibile grazie ai servizi pubblici Volabus (stazione di Brignole, De Ferrari, Principe, aeroporto) e Airlink (aeroporto-stazione di Sestri Ponente). Le linee Volabus ed Airlink non saranno condizionate dalla chisura del Viadotto Siffredi