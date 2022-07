Genova, 80enne investita in piazza Santa Maria a Marassi: è ricoverata al San Martino

di Marco Innocenti

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto poco prima di mezzogiorno

Saranno i rilievi della polizia locale a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente accaduto poco prima di mezzogiorno in piazza Santa Maria, nel quartiere genovese di Marassi. Quel che si sa è che una donna, di circa 80 anni, è stata investita da un'auto e ha riportato diversi traumi anche se, dalle prime notizie, non sembra essere in pericolo di vita.

La donna è stata prontamente soccorso dai militi della Croce Bianca, che hanno provveduto a medicare le sue ferite. L'anziana è stata poi trasferita al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso, poi successivamente declassato a codice giallo.