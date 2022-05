Genova, 26enne investito da una moto: è grave

di Marco Innocenti

Il giovane è stato trasferito in codice rosso al San Martino. L'investitore è un uomo di 63 anni risultato negativo al test dell'etilometro

Incidente stradale questa mattina a Sampierdarena, tra via Fiamme Gialle e via Barabino. Un ragazzo di 26 anni è stato investito da una moto, il giovane è stato travolto mentre stava attraversando non lontano dalle strisce pedonali. Sul posto è intervenuto il personale del 118, con i militi della Croce celeste di San Benigno e un'ambulanza.

Il ragazzo è stato intubato e portato in codice rosso, il più grave, all'ospedale San Martino di Genova. A far preoccupare un trauma cranico importante. Il 26enne, nordafricano, dovrà essere operato. I rilievi dell'incidente sono stati affidati alla polizia locale che visionerà le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire con esattezza l'accaduto. Alla guida della moto che ha investito il ragazzo, un uomo di 63 anni che, sottoposto al test dell'etilometro, è risultato negativo.