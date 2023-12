Genoa, Zangrillo a Telenord: "Lo slogan di quest'anno è mantenere le promesse e restare in A"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Lo slogan di quest'anno, dopo Only One Year della passata stagione, è mantenere le promesse e conservare la categoria, quest'anno dobbiamo accontentarci. Ho promesso al designatore Rocchi di non commentare più gli episodi arbitrali a caldo, ma ho visto tutto il can can mediatico che è stato sollevato a livello nazionale per il presunto rigore alla Juventus e allora non posso restare zitto: quanti ce ne sono stati per noi in passato? Voglio ricordare con affetto Beppe Spinella, uomo mansueto e grande tifoso rossoblù".

Questo ed altro ha detto il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, nell'intervista esclusiva realizzata da Telenord durante il Derby del Lunedì al termine della cena di Natale di società e squadra presso il ristorante San Giorgio nel quartiere genovese della Foce. Ecco l'intervento completo di Zangrillo, la trasmissione integrale è disponibile on demand nella sezione dedicata sul sito telenord.it.