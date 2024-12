Genoa vola a Udine con Pinamonti e Zanoli sugli scudi, 0-2 e prima vittoria di mister Vieira

Buona la... seconda per Patrick Vieira, che sbanca Udine e dopo il pari col Cagliari a Marassi ottiene la prima vittoria sulla panchina del Genoa. I rossoblù hanno capitalizzato con concretezza l'immediata superiorità numerica per l'espulsione di Tourè, passando con Pinamonti al quarto d'ora e non rischiando praticamente nulla fino al raddoppio a metà ripresa, per un'autorete di Giannetti su incursione di Zanoli. La classifica si fa più rassicurante e all'orizzonte c'è la sfida col Torino, sabato 7 dicembre alle 15 al Ferraris.

Partenza favorevole per il Genoa, con l'Udinese che perde quasi subito un giocatore. Tourè sbaglia un retropassaggio e allarga il braccio e stende Zanoli con una gomitata in viso su una potenziale occasione da gol. L'arbitro rivede l'azione al Var, espelle Tourè e infligge all'Udinese l'inferiorità numerica. Di conseguenza il Genoa si impadronisce del gioco e ottiene il vantaggio al minuto 13n quando Pinamonti raccoglie una deviazione di Thorsby e si trova completamente solo davanti a Okoye, segnando il quinto gol stagionale, anche in questo caso con esame al Var perm valutare la posizione dei giocatori interessati. Prima della mezz'ora il genoa sfiora il raddoppio con Thorsby, ma a portiere battuto Gianetti sventa. Verso la fine della prima frazione di gioco l'Udinese cerca di alzare il baricentro per impensierire il Genoa senza riuscirci.

Nella ripresa il Genoa gestisce al meglio il vantaggio di risultato e di forze in campo, col raddoppio che arriva per effetto di una deviazione di Giannetti su cross di Zanoli. La partita in pratica finisce qui. Nel finale spazio a Balotelli, al posto di Zanoli. Ma non succede più niente e il Genoa porta a casa una vittoria importantissima.



LA CRONACA

PRIMO TEMPO

2' Tourè perde il pallone e allarga il braccio stendendo Zanoli a ridosso dell'area di rigore. Al vaglio del Var l'arbitro decide per il cartellino rosso. Il Genoa ha a disposizione 85' di superiorità numerica,

6' Sulla punizione causata da Touré, Pinamonti lascia partire un destro potente su cui Okoye si distende deviando sul fondo.

8' Zanoli scende sulla destra e lascia partire un bel cross che viene neutralizzato da Gianmetti.

13' GOL GENOA: segna Pinamonti, al quinto centro stagionale. Cross di Martin per Zanoli che lascia la palla per la conclusione di Badelj. Sul tiro del centrocampista croato arriva la deviazione di Thorsby sulla quale arriva Pinamonti a ribadire in rete. Lunga analisi in sala VAR per determinare se il penultimo tocco fosse di Thorsby o di un difensore dell'Udinese. Il gol è valido. 0-1

19' In confusione Zemura, Zanoli ne approfitta entrando in area di rigore, chiude Giannetti.

25' Lancio lungo a cercare Pinamonti. Esce Okoye e anticipa facilmente.

26' Genoa vicino al raddoppio. Thorsby supera Okoye ma trova la parata di... schiena di Giannetti.

40' Ci prova l'Udinese. Zemura cerca Ekkelenkamp anziché Lucca, la difesa rossoblù risolve.

42' Ammonito Vasquez per gioco pericoloso.

45'+3' Ammonito Thorsby per condotta scorretta.



SECONDO TEMPO

46' Due cambi nell'Udinese: Kristensen per Lucca ed Ebosse per Ehizibue.

52' Angolo battuto da Miretti. Esce sicurissimo Okoye che si impossessa del pallone.

54' Il Genoa chiede un calcio di rigore. Miretti riceve palla dopo una serpentina di Zanoli sulla fascia destra. Contatto tra il centrocampista e Kallstrom, Aureliano fa proseguire. Subito dopo Zanoli entra in area di rigore e c'è un altro contatto dubbio, il Genoa chiede il rigore e l'Udinese il cartellino giallo per simulazione. Aureliano lascia semplicemente proseguire l'azione.

67' GOL GENOA Ennesima discesa di Zanoli sulla fascia destra, saltato Ebosse e palla tesa a centro area, deviazione di Giannetti che porta al raddoppio rossoblu. 0-2.

69' Tre cambi nel Genoa: Masini, Messias e Vitinha al posto di Badelj, Miretti e Pinamonti.

76' Entra Balotelli per Zanoli.



UDINESE-GENOA 0-2

RETI: 14' Pinamonti, 67' aut. Giannetti.

UDINESE (4-3-1-2); Okoye; Ehizibue (46' Ebosse), Gianetti, Tourè, Zemura; Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin; Davis, Lucca (46' Kristensen). All. Runjaic.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj (67' Masini), Frendrup; Zanoli (76' Balotelli), Pinamonti (67' Vitinha), Miretti (67' Messias). All. Vieira.

ARBITRO: Aureliano.

NOTE: espulso al 4' Touré per fallo su chiara occasione da gol. Ammoniti Vasquez, Thorsby.