Genoa, Vogliacco: "Scendiamo in campo per vincere ma l'importante è mantenere il vantaggio sulle rivali"

Il Genoa non vince ma nemmeno perde e soprattutto per la terza gara consecutiva non subisce gol, mantenendo il vantaggio di sei punti sul Bari terzo. Ai microfoni di Sky, il difensore rossoblù Alessandro Vogliacco analizza proprio questo punto: "Sarei bugiardo se dicessi che non siamo stati attenti al risultato del Bari, anche se pensiamo sempre a noi stessi e al nostro rullino di marcia. Però sicuramente il loro pareggio ci ha aiutato e siamo soddisfatti di questo."

"Gilardino? Da quando è arrivato ci ha trasmesso grande fiducia, ci mette nelle condizoni di fare sempre meglio, prepara le partite nei minimi dettagli. Ma soprattutto ci ha dato compattezza e solidità."

"Tabelle? Non ne abbiamo fatte. Sappiamo di avere un margine di punti e uno scontro diretto a fine campionato con una concorrente. Sicuramente andiamo in campo senza fare calcoli, siamo il Genoa e vogliamo vincere tutte le partite. E' chiaro che non bisogna essere spregiudicati, bisogna essere equilibrati per portare a casa il massimo di ciò che si può ottenere. Noi andiamo in campo per vincere ma l'importante è non perdere e mantenere il vantaggio sulle nostre rivali."