Genoa, Vieira: "Vogliamo la vittoria in casa, ma con il Parma non è decisiva"

Patrick Vieira assicura che il suo Genoa è pronto per rompere il tabù Ferraris: “Non abbiamo ancora vinto in casa. Vogliamo fare punti col Parma anche per i nostri tifosi. Faremo di tutto per farlo, ma non sarà facile perché affrontiamo un avversario che sa giocare bene soprattutto in contropiede. Ma noi siamo in un momento positivo. Non è comunque una partita decisiva nel senso che ci dormo alla notte, ma è si un match importante per la salvezza”.

Tra l’altro a Marassi domenica ci sarà anche il proprietario rossoblu Dan Sucu. Vieira sorride: “È importante la sua presenza allo stadio. Con lui si parlerà anche del futuro”.

Il mister a proposito del mercato è stato chiaro: “Se avessi una carta da giocarmi per un acquisto vorrei un esterno di attacco. Ci manca Messias che però sta migliorando”.

Intanto col Parma c’è un po’ di emergenza in attacco date le assenze di Vitinha ed Ekuban. Vieira ad un domanda su Balotelli è chiaro: “Io non parlo dei giocatori. Per me è il “noi” non “l’io” che con in una squadra come la nostra che deve salvarsi”.

Probabile che in partenza giochi il tridente composto da Pinamonti, Zanoli ed Ekhator, ma c’è ancora in allenamento per le scelte da schierare col Parma.

