Genoa verso il record di spettatori con la Reggina, giochi di luce da parte dei tifosi

L'obiettivo è raggiungere o magari superare il record stagionale di spettatori presenti allo stadio. Quello con la Reggina è uno snodo importante nel campionato del Genoa, che venerdì sera alle 20,30 potrà contare sul sostegno di 26 mila spettatori. Ma il numero potrebbe appunto aumentare, visto che la prevendita dei biglietti continua.

"Mi piacerebbe vedere ogni posto occupato”, ha suonato la carica l'amministratore delegato Andres Blázquez. Tra l'altro per l’occasione la tifoseria organizzata ha indetto una raccolta fondi per sovvenzionare le coreografie per l’ultima gara della regular-season. E venerdì nel pre-partita sono previsti anche giochi di luce.

Intanto, sul fronte tecnico Gilardino può contare su Aramu e Coda, che si sono allenati in gruppo. Atteso a Genova anche Dragusin, schierato ancora titolare nelle fila delle Romania che ha sconfitto per 2-1 la Bielorussia.

La Reggina di Inzaghi, già in crisi sul piano dei risultati, suo deve fare i conti anche con il deferimento per non aver saldato entro i termini stabiliti i pagamenti relativi alle ritenute Irpef e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati e rischia punti di penalizzazione in classifica. Il Genoa dovrà essere abile mentalmente a non sottovalutare gli avversari ed in questo senso la spinta del suo numeroso pubblico potrà rivelarsi decisiva.