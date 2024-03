Genoa, Vasquez recupera per l'Inter. Al Meazza saranno 4000 i tifosi rossoblu'

Allenamento sotto una lieve pioggia per il Genoa di Alberto Gilardino in preparazione per la trasferta di lunedì sera contro la capolista Inter: fatta eccezione per Matturro, il tecnico avrà a disposizione tutta la rosa visto che anche Johan Vasquez è tornato ad allenarsi con il gruppo sul prato del Signorini.

Il difensore messicano sarà in campo allo stadio Meazza, sugli spalti invece saranno almeno 4000 i tifosi rossoblu' che seguiranno la squadra per una sfida sulla carta proibitiva: il Genoa non vince a Milano contro i nerazzurri da 30 anni quando grazie a Skurhavy e Ruotolo nel 1994 vinse 3-1 con Scoglio in panchina. Ma il Genoa è anche l'ultima squadra ad aver fermato l'undici di Inzaghi, lo scorso 29 dicembre al Ferraris fini' 1-1

4 gol all'attivo per l'Inter anche nel recupero contro l'Atalanta di Gasperini: a Milano servirà una prestazione di spessore ma d'altro canto la classifica permette di giocare a viso aperto contro la miglior big del campionato





(foto Genoacfc)