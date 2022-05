Genoa, Vasquez alla tv messicana: "Futuro? La mia idea è di restare in un club di serie A"

di Marco Innocenti

Su di lui ci sarebbe l'interesse di Fiorentina e Lazio e l'intenzione del giocatore sembra piuttosto chiara: non scenderà in Serie B

Ha parlato anche del suo futuro, Johan Vasquez, e l'impressione è che possa essere un futuro lontano da Genova e dal Genoa. Lo ha fatto in un'intervista alla tv messicana Azteca Deportes, nella quale ha anche ripercorso i primi mesi dopo il suo arrivo in Italia. "Lì è molto diverso che in Messico - ha detto Vasquez - Arrivi in ​​un club e loro ti aiutano in tutto: ti cercano casa, ti aiutano in banca, in Italia è diverso. Mi hanno accompagnato in banca e loro han subito detto che ero un giocatore. Tutto molto diverso ma non ti regalano niente".

Un inizio però non certo in discesa per lui, dal punto di vista emotivo: "Ho iniziato a cadere in una fortissima depressione - ha rivelato - Sono una persona emotiva. Non giocavo, era solo, poi c'era la difficoltà della lingua. Non c'era un sudamericano in squadra, non parlavo con nessuno. Se volevo dire qualcosa era solo con i segni. Ma era qualcosa che stavo apprezzando perché in Messico la verità è che hai tutto".

E sul suo futuro, Vasquez sembra avere le idee molto chiare: "L'idea è quella di restare in serie A".