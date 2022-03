Genoa, una giornata per Ostigard: salterà la sfida col Verona

di Marco Innocenti

Nessuno squalificato nell'Hellas Verona, che avrà la Curva Sud chiusa dopo quanto accaduto in occasione del match contro il Napoli

Nessuna sorpresa per il Genoa da parte del Giudice Sportivo. Confermata la squalifica per una giornata per Ostigard, espulso per doppia ammonizione nel corso della gara contro il Torino. Nessuna sanzione invece a carico dell'Hellas Verona, prossimo avversario dei rossoblu alla ripresa del campionato. Resta però la chiusura della Curva Sud del Bentegodi, già decisa dopo i fatti di Verona-Napoli.