Genoa, ufficiale il rinnovo di Messias: "Ringrazio tutti per la stima e l'affetto"
di Giovanni Porcella
Contratto annuale in parte a quota fissa e in parte con bonus a obiettivi
Il Genoa CFC ha comunicato di aver esteso l’accordo con Junior Messias con la formalizzazione di un contratto, in parte a quota fissa, in parte con bonus a obiettivi, fino al 30 giugno 2027. L’attaccante nativo di Belo Horizonte, alla quarta stagione nel club più antico in Italia, ha collezionato in rossoblù 58 presenze tra campionato e Coppa Italia, firmando 6 reti e 2 assist.
Lo chief of football Diego Lopez: “Junior è un giocatore con una tecnica eccelsa, un beniamino dei genoani e con uno spessore importante per gli equilibri del gruppo. Siamo felici di fare affidamento sulla sua esperienza. E’ stato spesso decisivo con le sue giocate: da lui ci aspettiamo un grande contributo visto il valore”.
Il fantasista brasiliano Junior Messias: “Ringrazio la società, tutto lo staff, i compagni e i tifosi per la stima e l’affetto. E’ un privilegio per me indossare la maglia del Genoa, fare parte di questo gruppo e giocare in uno stadio e per una tifoseria come questa. Non vedo l’ora che inizi la nuova stagione”.
Intanto il club rossoblu stringe per il centrocampista Meichtry classe 2005. Operazione da circa 4 milioni. Inoltre c’è anche in nome per la difesa: si tratta del francese Batista Mendy del Siviglia ma proprietario del Trabzonspor.
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