Genoa, Touré e Biraschi con la valigia in mano: destinazione Turchia

di Marco Innocenti

Accordo già fatto con il centrocampista francese. Il difensore invece prende tempo. Entrambi comunque dovrebbero partire in questa sessione invernale

Ci sarebbe il campionato turco nel futuro prossimo di due rossoblu: Abdoulaye Touré e Davide Biraschi, infatti, sarebbero in procinto di passare al Karagumruk, club della capitale Istanbul che milita in Super Lig, la massima serie turca. Sul centrocampista francese ci sarebbe già un accordo di massima, che avrebbe già ricevuto l'ok anche del giocatore. Più lontano invece l'accordo con Biraschi, che starebbe prendendo tempo per valutare altre possibilità, magari in Italia. Entrambi, comunque, sembrano già con la valigia in mano e dovrebbero lasciare il Genoa già in questa sessione invernale.