Genoa-Torino 1-0, la cronaca del match. Telenord in diretta

di Marco Innocenti

Erroraccio di Berisha sul cross di Frendrup, irrompe Portanova e rossoblu in vantaggio. Grifone in dieci per l'espulsione di Ostigard

23': Fallo di Ostigard su Izzo, appena fuori dall'area di rigore. L'arbitro estrae il secondo giallo: Genoa in dieci. Restano dubbi però se il contatto ci sia stato o meno ma il Var, da protocollo, non può intervenire perché non si è trattato di rosso diretto ma di seconda ammonizione. Blessin intanto toglie Amiri e manda in campo Bani

18': Fuga sulla destra di Singo, che apre per Pobega, cross corto per Belotti, scivolata del Gallo ma Maksimovic fa un'ottima diagonale e subisce anche fallo

13': Genoa in vantaggio con Portanova dopo un errore clamoroso di Berisha. Frendrup scappa sulla fascia destra e mette in mezzo, Berisha la combina grossa sfiorando il pallone e mettendo fuori causa Izzo. La palla gli rimbalza sulle gambe, Portanova ringrazia e la deve solo spingere in fondo al sacco

11': Punizione per la testa di izzo, Sirigu deve alzare sopra la traversa

9': Fallo di Ostigard su Pobega, giallo per il difensore rossoblu

1': Si comincia. Il primo pallone lo manovra il Toro

PRIMO TEMPO:

Il Genoa torna al Ferraris per la sfida contro il Torino. La truppa di mister Blessin prova a interrompere la strisca di pareggi, arrivata a quota 7 dopo l'arrivo del tecnico tedesco. Per farlo, però, servirà qualcosa in più dal punto di vista della concretezza in area avversaria. Al Ferraris anche il presidente rossoblu Zangrillo e l'ad Blazquez.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

GENOA: Sirigu, Frendrup, Maksimovic, Ostigard, Vasquez, Sturaro, Badelj, Melegoni, Amiri, Portanova, Destro. All. Blessin.

TORINO: Berisha, Izzo, Bremer, Rodriguez, Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda, Pobega, Pjaca, Belotti. All. Juric.