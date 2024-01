Genoa-Torino 0-0, il girone di ritorno si apre al Ferraris con poche emozioni

Si apre con un pareggio il girone di ritorno del Genoa che contro il Torino trova solo lo 0 a 0. Gli uomini di Gilardino sono più attivi rispetto all'avversario ma non riescono a sfondare il muro granata, almeno due nitidie occasioni per il Genoa in particolare nella ripresa. Un punto per il Grifone che sale a 22, la prossima sfida a Salerno contro la Salernitana. Mancherà De Winter pr squalifica.

Oltre 30mila tifosi oggi allo stadio Ferraris, ocn la Gradinata Nord che ha dato vita a una splendida coreografia dedicata a Fabrizio De Andrè prima del fischio d'inizio

LA CRONACA

Al 5' il primo spunto è del Genoa, Gudmundsson viene servito a sinistra e prova la conclusione da posizione defilata, Milinkovic lo chiude con il corpo

Al 21' gran botta di Malinovskyi liberato al centro, conclusione dai 20 metri centrale ma potente, Milinkovic si rifugia in corner

Numero di Messias al 29', il fantasista si libera di un avversario con uno scavetto e si accentra, il suo sinistro pero' è soprattutto potenza senza precisione

Al 44' Cross in area per Zapata che va di testa,provvidenziale la deviazione di Messias che alza sopra la traversa contrastando il colombiano. Ammonito per fallo precedente Koni De Winter, che era diffidato e salterà l'impegno contro la Salernitana domenica prossima

LA RIPRESA

Si riparte al Ferraris con gli stessi 22 del primo tempo, al 50' un tentativo dalla distanza da parte di Messias che termina altissimo sopra la traversa

Al 62' smanaccia Milinkovic sulla girata aerea di De Winter, che stacca su corner indirizzando sul secondo palo. Dopo 4 minuti opportunità da calcio d'angolo invece per Vasquez, dimenticato dalla difesa del Torino: il messicano colpisce trovando solo le braccia di Milinkovic

Al 66' pericoloso il Torino: sul cross da sinsitra Sanabria si abbassa e colpisc edi testa, palla vicinissima all'incrocio

Si libera per la conclusione Gudmundsson che lascia partire il destro, Milinkovic ancora in presa

All'80' pericolo per il Genoa, Bellanova tocca e Buogniorno sfiora su una punizione per il Torino, palla sul palo e poi spazza Vasquez. Ma c'era fallo in attacco

All'86' conquista una punizione dal limite il Genoa, se ne incaric aMalinovskyi che calcia basso, forte e angolato, Milinkovic è bravo a respingere con il pallone ch egli rimbalza davanti

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (dal 87' Vogliacco), Malinovskyi, Badelj (dall'88' Strootman), Messias (dal 70' Frendrup), Martin (dal 82' Haps); Retegui, Gudmundsson All. Gilardino

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji (dall'83' Sazonov), Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro (dall'83' Vojvoda); Vlasic (dal 60' Tameze); Sanabria, Zapata (dal 65' Pellegri) All. Juric

Ammoniti: Vlasic, Buongiorno (T); De Winter, Malinovskyi, Martin (G)

NOTE: espulso Dario Dainelli (G) per proteste