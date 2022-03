Genoa, tifosi sabato al Pio per dare la carica in vista di Verona

di Redazione

Alle 10.20 appuntamento davanti a centro sportivo che aprirà i cancelli "per caricare il Grifone in vista della importantissima trasferta di lunedì"

"Dentro al cuore noi portiam". Inizia con la citazione di un vecchio coro della gradinata Nord la "adunata" dei tifosi genoani per sabato alle 10.20 al Pio. I fan rossoblù si danno appuntamento all'insegna dell'amarcord per sostenere la squadra in vista della gara di lunedì a Verona. "Così è stato e così sarà, siamo come il vento, non puoi fermarci!!!".

Le porte del centro sportivo rossoblù si apriranno ("finalmente" sottolinea il comunicato) per consentire ai fans di entrare. "Con la pioggia o sotto il sole - si legge nel comunicato - tutti uniti per caricare il Grifone in vista dell'importantissima trasferta di lunedì. Finché vivrò odierò Doria e Verona. Sarà come andare a caccia!".