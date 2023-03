Genoa, l'aereo non parte: squadra bloccata in aeroporto, il decollo solo alle 15

Il Genoa non riesce a partite per Cagliari: un problema tecnico ha bloccato il volo in partenza dall'aeroporto del capoluogo ligure e la squadra non può decollare alla volta della Sardegna, dove stasera alle 20.30 è in programma un turno infrasettimanale di Serie B. Il gruppo è al momento nell'hotel adiacente all'aeroporto e intorno alle 14 è previsto un tentativo di partire da Genova, come previsto. Se la situazione non dovesse risolversi in tempo è ipotizzabile che il Genoa raggiunga un aeroporto alternativo (Torino, Milano o Pisa) per viaggiare verso Cagliari e non mancare l'appuntamento.

AGGIORNAMENTO ORE 14.45

La squadra sta partendo alla volta di Cagliari con un volo charter della compagnia spagnola Albastar. Il decollo avviene con oltre 4 ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista.

Non è partito insieme alla squadra Kevin Strootman, alle prese con un attacco febbrile: il giocatore, inserito nella lista dei convocati di Gilardino, è rimasto a Genova

I CONVOCATI:

PORTIERI - Martinez, Semper, Agostino

DIFENSORI - Bani, Criscito, Czyborra, Dragusin, Haps, Matturro, Sabelli, Vogliacco

CENTROCAMPISTI - Lipani, Strootman (assente), Sturaro, Badelj, Frendrup, Jagiello

ATTACCANTI - Puscas, Yalcin, Accornero, Dragus, Gudmundsson, Salcedo