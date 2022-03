Genoa, Spinelli: "Blessin mi piace: si dia seguito al progetto coi giovani"

di Edoardo Cozza

L'ex presidente rossoblù a Telenord: "L'allenatore sta facendo bene, così come il nuovo fondo americano: spero si torni nelle zone alte della classifica"

La passione genoana di Aldo Spinelli non si è mai sopita. Il terminalista, ex presidente rossoblù, ha commentato così a Telenord l'attuale momento del Genoa: "Questo allenatore, Blessin, sta facendo bene, così come il fondo. Bisogna avere pazienza: è stata ringiovanita la rosa, serviranno almeno tre anni per vederne i frutti".

Infine, Aldo Spinelli spera in un futuro ad alti livelli per la compagine rossoblù: "Il progetto è interessante, speriamo che il Genoa torni presto nelle zone nobili della classifica".