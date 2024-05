Genoa-Sassuolo 2-1: il tabellino e la cronaca

Terz'ultimo turno di Serie A, il Genoa di Alberto Gilardino ospita il Sassuolo dell'ex Davide Ballardini.

Rossoblu tranquilli e con la possibilità di migliorare ulteriormente la propria classifica, emiliani alla disperata ricerca di punti salvezza dopo l'impresa contro l'Inter.

Prima del fischio d'inizio, un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'incidente sul lavoro a Casteldaccia.

Ecco le formazioni ufficiali:

GENOA: Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Badelj, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino.

SASSUOLO: Consigli; Erlic, G. Ferrari, Kumbulla; Obiang, Matheus Henrique, Toljan, Thorstvedt, Doig; Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Davide Ballardini.

LA CRONACA: Genoa in consueta tenuta rossoblù, Sassuolo in bianco. Gli uomini di Gilardino iniziano la partita attaccando verso la Gradinata Nord.

6' - Gol annullato al Genoa per fallo di mano. La rete di Thorsby, dopo un disastro difensivo del Sassuolo, viene vanificata da un check del VAR.

31' - Sassuolo in vantaggio, Pinamonti su calcio di rigore. C'è stato un contatto con Laurienté protagonista . L'arbitro Mariani ha lasciato correre. Richiamato dal VAR, il direttore di gara cambia idea. Dal dischetto l'ex rossoblù Pinamonti spiazza Martinez.

35' - Il Sassuolo spinge, calcio di punizione di Laurienté, diversi metri fuori area. Martinez salva in calcio d'angolo. Sugli sviluppi, ancora occasione Sassuolo con Thorstvedt, il cui colpo di testa è parato dall'estremo genoano.

37' - Incrocio tra Gudmundsson e Obiang in area Sassuolo. L'islandese cade, Mariani lascia correre, il Ferraris protesta. Non c'è richiamo dal VAR e il gioco prosegue.

45'+5 - Dopo cinque minuti di recupero Genoa e Sassuolo vanno al riposo, sul risultato di 0-1. Ospiti in vantaggio con il rigore di Pinamonti, Genoa che deve aumentare il ritmo per trovare il pari.

46' - Si ricomincia, due cambi nell'intervallo per il Genoa: Spence ed Ekuban subentrano a Sabelli e Vogliacco.

48' - Ammonito Thorsby per intervento su Henrique: dalle immagini, la sanzione di Mariani sembra eccessiva.

56' - Pareggio del Genoa! Sugli sviluppi di un angolo Badelj colpisce di testa da pochi passi: 1-1!

63' - Vantaggio Genoa! Bella ripartenza dei rossoblù, Gudmundsson fa fuori Obiang, accelera e serve Ekuban: il traversone viene chiuso da Kumbulla, che interviene male e realizza l'autorete che manda avanti il Grifone.

75' - Esce Gudmundsson tra gli applausi: al suo posto Kevin Strootman. E' il terzo cambio per Gilardino, così come tre sono stati i cambi per Ballardini (in precedenza Bajrami per Thorstvedt e Volpato per Kumbulla, adesso Racic per Obiang).

85' - Applausi anche per Badelj, sostituito da Bohinen: il Genoa regge senza affanno gli attacchi del Sassuolo, mai davvero pericoloso dopo essere andato sotto nel punteggio.

88' - Fuori anche Retegui, al suo posto Ankeye. Ultimi cambi anche per il Sassuolo: Lipani per Henrique e Mulattieri per Erlic.

90'+1 - Grande occasione per Ekuban, che si ritrova il pallone tra i piedi al limite dell'area piccola: la sorpresa per il pallone filtrante gli fa perdere l'attimo buono per colpire.

90'+4 - Vazquez dall'interno dell'area, colpisce di sinistro ma la deviazione di Doig è decisiva per impedire il terzo gol rossoblù.

FINITA - Vince il Genoa! 2-1 in rimonta per i ragazzi di Gilardino, il Grifone sorpassa il Monza e sale a quota 46. Ritorno amaro al Ferraris per Ballardini, comunque applaudito.