Genoa, rientrati tutti i nazionali. I dubbi di Gilardino per l'attacco

E' la vigilia della ripresa del campionato di Serie A dopo la pausa per le Nazionali, per il Genoa ancora circa 48 ore di tempo per preparare la sfida che aspetta i rossoblu' sul campo del Frosinone, domenica alle ore 15.

Fa la conta dei presenti mister Gilardino: dopo Kutlu e De Winter, sono tornati dalle rispettive nazionali anche Dragusin, Puscas e Vasquez, che si aggregheranno alla pre-rifinitura.

Assenti per la trasferta in Ciociaria Gudmundsson, Retegui e Bani, Gilardino recupera Ekuban che potrebbe partire dall'inizio insieme a Malinovskyi. Ma il tecnico rossoblu' potrebbe decidere di puntare su Puscas, che deve farsi perdonare qualche gol 'divorato' di troppo, sostenuto dal ristabilito Junior Messias, che non scende in campo dal 1 ottobre. Gli ultimi due giorni saranno quelli che aiuteranno Gilardino a decidere sul da farsi, per inventare un reparto offensivo tormentato dai guai fisici.





Il Grifone potrà contare ancora una volta sui propri supporters: attesi allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone circa 600 tifosi rossoblu'.