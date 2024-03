Genoa, Retegui verso una maglia da titolare in Italia-Venezuela: va a caccia di... Gilardino

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mateo Retegui partirà, con ogni probabilità, titolare nell'undici dell'Italia che il ct Luciano Spalletti opporrà al Venezuela, nell'amichevole in programma questa sera alle 22 italiane a Miami, negli Stati Uniti.

Retegui andrà a caccia del suo terzo gol in maglia Azzurra in quella che sarà la sua quinta presenza: per tre volte era sceso in campo quando era ancora tra le fila del Tigre, segnando due reti contro Inghilterra e Malta, poi l'ultima apparizione dopo il trasferimento al Genoa, nella sfida casalinga all'Ucraina sulla strada per Euro2024.

Se dovesse trovare la via del gol, Retegui strapperebbe il primato di ultimo calciatore genoano a segnare in nazionale a... Gilardino: è proprio l'attuale allenatore rossoblù l'ultimo calciatore ad aver siglato un gol per l'Italia. Era il 6 settembre 2013 e Gila, in quella che sarebbe stata la sua penultima presenza in Azzurro, decise la partita contro la Bulgaria giocata a Palermo: era una gara per le qualificazioni Mondiali 2014, gli ultimi giocati dall'Italia poi clamorosamente fuori gioco nel 2018 e nel 2022.

Retegui, dunque, avrà l'opportunità di convincere Spalletti facendo un torto al suo allenatore di club, ma Gilardino sarà certamente contento di perdere il primato pur di rivedere il suo attaccante ritrovare gol e sorriso.