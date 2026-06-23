Genoa, respinto il ricorso di A-Cap: legittima la ricapitalizzazione di Dan Sucu

Se non è proprio la parola "fine" (A-Cap può presentare ricorso in appello), poco ci manca. La sezione imprese del Tribunale di Genova, nella figura della dottoressa Gabriel, ha oggi respinto il ricorso presentato ad A-Cap sulla ricapitalizzazione del Genoa effettuata dall'imprenditore rumeno Dan Sucu con acquisizione della maggioranza azionaria nel dicembre del 2024.

La sentenza, articolata in 50 pagine, è molto dettagliata, difficilmente "attaccabile" e pone sostanzialmente fine al contenzioso con gli americani aprendo nuovo prospettive al club rossoblù.

L'ingresso di Sucu - dopo il collasso della Holding 777 - aveva consentito di garantire al Genoa la continuità aziendale, oltre che la prosecuzione degli eccellenti risultati sportivi.

Ecco il comunicato ufficiale del Genoa:

“Con sentenza pubblicata in data odierna, il Tribunale di Genova ha respinto l’impugnazione della delibera di aumento di capitale del Genoa CFC in data 14.12.2024 a suo tempo impugnata da ACM Delegate LLC., società interamente controllata da ACap Holding LLC.

Come si ricorderà, il gruppo ACap aveva contestato la legittimità della delibera di aumento di capitale sotto svariati profili: mancata partecipazione all’assemblea di ACap, inesistenza, annullabilità o nullità della delibera a seguito di varie violazioni (illiceità dell’oggetto o della causa della delibera, illegittimità dell’esclusione del diritto di opzione, mancata informativa della convocazione dell’assemblea ad ACM, voto in assemblea da parte di 777 Genoa Holdings srl espresso in conflitto di interessi). Tutte le argomentazioni, già respinte due volte in sede cautelare, sono state ora respinte nel merito dal Tribunale di Genova (collegio composto da Enrico Ravera, Presidente, Raffaella Gabriel, Relatrice e Emanuela Giordano, Terzo giudice) con un’articolata sentenza di oltre 50 pagine che ha anche condannato ACM al pagamento delle spese processuali. La sentenza, ribadendo in modo più articolato quanto già espresso in sede cautelare, ha accolto integralmente le argomentazioni espresse dal Genoa.

Il Genoa CFC era assistito da BonelliErede (proff. Marco Arato e Laura Salvaneschi e avv.ti Riccardo Bordi, Luigi Chiarella e Federico Sacchi) mentre ACM era assistita dai proff. Vincenzo Roppo e Valerio Pescatore.

La sentenza è immediatamente esecutiva”

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